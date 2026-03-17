hitomi、持田香織が歌詞をリライトした「体温（蹲）」PV公開　25曲分のMVとリップシンク

hitomiが、リライトされた歌詞で自身の代表曲を再歌唱する“Re:light Project”の第2弾「体温（蹲）」のPVを公開した。

（参考：hitomi「LOVE2020」から伝わる時代の変化と不変のメッセージ 古市憲寿が歌詞を読み解く）

本作は、過去に発表してきた数々のMVの中で歌うhitomiが、次々にリップシンクしていく映像作品。映像には、1994年から2015年までにリリースされた25曲が使用されている。

本楽曲の歌詞のリライトは、持田香織が担当。hitomi本人からの直接オファーで実現したものとなっている。

■持田香織 コメントこの度hitomiさんの歌詞のリライトのお話を頂き貴重な体験をさせてもらいましたこと心より感謝申し上げます。既に素晴らしき作品として存在されているものを新たに書き上げることは大変恐縮するおもいでありましたが、微力ながらお力になれればと参加させていただきました。書き連ねた言葉、hitomiさんの歌声により温もりを纏って完成されましたこと尊敬と幸甚に存じます。聴いてくださる方々に素晴らしい時間がありますように。

持田香織（文＝リアルサウンド編集部）