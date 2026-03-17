「どうしてPKなんだ」「くだらない」オーストラリア騒然…ファウル判定がVAR介入でも変わらず、中国の同点弾に開催国ファンの不満噴出「明らかなダイブだった」【女子アジア杯】
オーストラリア女子代表は現地３月17日、自国で開催されている女子アジアカップの準決勝で中国女子代表と対戦。物議を醸す判定が、試合の流れを大きく左右した。
オーストラリアが先制して迎えた26分、味方のスルーパスに反応した中国のジャン・リンヤンがペナルティエリア内に侵入。GKのマッケンジー・アーノルドとの接触で転倒した。
主審はGKアーノルドにイエローカードを提示し、中国にPKを与える。VARが介入するも、判定は変わらなかった。
この判定に、SNS上ではオーストラリアのファンから不満が噴出。「くだらないペナルティだ」「衝撃的な判定だ」「あれがどうしてPKなんだ」「明らかなダイブだった」といった批判が相次いだ。一方で、「これがサッカーだよ。みんなやっていることだ」と冷静な声も見られた。
なお、このPKをリンヤン自身が落ち着いて決め、中国は１−１の同点に追いついた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
オーストラリアが先制して迎えた26分、味方のスルーパスに反応した中国のジャン・リンヤンがペナルティエリア内に侵入。GKのマッケンジー・アーノルドとの接触で転倒した。
主審はGKアーノルドにイエローカードを提示し、中国にPKを与える。VARが介入するも、判定は変わらなかった。
この判定に、SNS上ではオーストラリアのファンから不満が噴出。「くだらないペナルティだ」「衝撃的な判定だ」「あれがどうしてPKなんだ」「明らかなダイブだった」といった批判が相次いだ。一方で、「これがサッカーだよ。みんなやっていることだ」と冷静な声も見られた。
なお、このPKをリンヤン自身が落ち着いて決め、中国は１−１の同点に追いついた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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