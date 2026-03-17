「V長崎公式スーツ」手掛けるブランドの期間限定ショップが登場 職人が作ったバックも人気《長崎》
地元プロスポーツクラブの公式スーツを手がけるショップが登場です。
アミュプラザ長崎本館に17日に期間限定でオープンした、「WESTORY」。
松浦市、平戸市、佐々町の3つの縫製メーカーが合同で設立したブランドです。
約100種類の生地からオーダーメイドのスーツを作ることができます。
実は、このブランド…。
サッカーJ1 V・ファーレン長崎の選手らが着用する公式スーツを手掛けています。
伸縮性のある素材でシワになりにくいのが特長です。
（寺田美穂アナウンサー）
「今回の期間限定ショップでは長崎ヴェルカの公式スーツも登場しました。GMやヘッドコーチが着用しているということですが、ウエストがゴムになっていて、さらに紐でサイズが調整できる。動きやすく着心地が良いそうです」
今回のショップでは、V・ファーレン長崎や長崎ヴェルカの選手や監督が着用するスーツと同じものを購入することができます。
中にはこんな商品も…。
（寺田美穂アナウンサー）
「スラックスを作る際に出た切れ端を使って作ったバッグです。しっかりした作りで軽いので観戦にも良さそう」
バッグは職人が手作業で作っていて人気だということです。
（エミネントスラックス 販売部 籾迫 伊知郎 副部長）
「非常に高い技術がある工場が作る製品を手に取ってもらい、長崎に元気を与えられたら」
期間限定ショップは23日までです。