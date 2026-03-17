地元プロスポーツクラブの公式スーツを手がけるショップが登場です。

アミュプラザ長崎本館に17日に期間限定でオープンした、「WESTORY」。

松浦市、平戸市、佐々町の3つの縫製メーカーが合同で設立したブランドです。

約100種類の生地からオーダーメイドのスーツを作ることができます。

実は、このブランド…。

サッカーJ1 V・ファーレン長崎の選手らが着用する公式スーツを手掛けています。

伸縮性のある素材でシワになりにくいのが特長です。

（寺田美穂アナウンサー）

「今回の期間限定ショップでは長崎ヴェルカの公式スーツも登場しました。GMやヘッドコーチが着用しているということですが、ウエストがゴムになっていて、さらに紐でサイズが調整できる。動きやすく着心地が良いそうです」

今回のショップでは、V・ファーレン長崎や長崎ヴェルカの選手や監督が着用するスーツと同じものを購入することができます。

中にはこんな商品も…。

（寺田美穂アナウンサー）

「スラックスを作る際に出た切れ端を使って作ったバッグです。しっかりした作りで軽いので観戦にも良さそう」

バッグは職人が手作業で作っていて人気だということです。

（エミネントスラックス 販売部 籾迫 伊知郎 副部長）

「非常に高い技術がある工場が作る製品を手に取ってもらい、長崎に元気を与えられたら」

期間限定ショップは23日までです。