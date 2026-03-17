広島で被爆死した米兵捕虜の調査で知られる森重昭さんが、3月14日に88歳で亡くなりました。平和のために捧げた森さんの生涯を振り返ります。



2016年、広島を訪れた米・オバマ大統領と対面した森重昭さん。

■森重昭さん

「自分の全人生をかけて、この人たちの運命を遺族にだけは知らせたいと。」



12人の米兵捕虜が、自分の国が落とした原爆の犠牲になったという事実。

自身も被爆者である森さんは、会社員として働きながら、たった一人で被爆した米兵の調査を続け、軍の記録など、膨大な資料を分析しました。

■森重昭さん

「国家（米国政府）としたらこういうことは誰にも言いたくないに違いないけど、せめて遺族ぐらいには知らせてあげてほしかったなあ。あの人たちは何のために死んだのか。」



苦難の末、森さんは12人の身元を特定。遺族に知らされていなかった真実を伝えました。



広島市中区の路地裏にある小さな慰霊碑。この場所で被爆した米兵を弔うため、森さんが自費で作ったものです。



■森重昭さん

「何十万という日本人の中に混じってこういう悲劇があったんだということが、将来にわたってずっと語り継がれれば。」



米兵の遺族も招きました。2018年、ニューヨークの国連本部に招待された森さんは、30か国以上の外交官や国連職員を前にこう語りました。



■森重昭さん

「私が40年以上の日月を費やして被爆調査をやったのは、敵国の人を調べたのではありません。人間を調べたんです。だから私が小さな小さな慰霊碑を、私が持っている少ない少ない金額でつくって、毎年毎年、慰霊していたのですよ。それをアメリカの遺族に知らせた。そしたらとても喜んでくださった。私がやったことは間違いではなかったと確信いたしております。」



その功績が認められ、2016年に菊池寛賞を受賞。2024年には、平和に貢献した人を称える谷本清平和賞に選ばれました。



■森重昭さん

「被爆して80年になりましたけど、まだ分からないことがいっぱいある。少しでもそれを調べて後世に残したい」

こう話していた森さんは、3月14日、広島市内の病院で亡くなりました。88歳でした。

生前、森さんが語っていたこと…。



■森重昭さん

「敵も味方もないぞと。悲しみは一緒なんだと。もう二度と戦争がない世の中を築かないといけない。」



【2026年3月17日放送】