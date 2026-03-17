3月16日、女優の石田ゆり子がInstagramを更新。女優の板谷由夏とともに、中国出身の女性料理研究家ウー・ウェン氏と水餃子作りの様子を公開し、ファンから歓声があがっている。

石田は《少し前の夕べ。ゆかちゃんとともにウーウェンさんの美味しいご飯をいただきに行ってまいりました。》などとつづり、ウー氏から水餃子の包み方を教わる動画などを公開。続けて《お料理のプロをわたしは心から尊敬する。中国式の水餃子の包みかたは、肉あんがたっぷりなのにクルンと包める ちょっと不思議な包み方でした。美味しい美味しいと びっくりするくらい食べたな。わたしとゆかちゃん。水餃子、練習するぞと誓った夜。》と、投稿を締めた。

そして、連続して投稿したInstagramには《日々いろんなことがあるけれど 丁寧に、優しいきもちで、美味しいものを自分で作って 食べていける人に 私は、なりたい》と投稿。板谷、ウー氏とのスリーショットなどを披露した。

北京出身のウー氏は、1990年に来日。『きょうの料理』（NHK）、『キユーピー3分クッキング』（日本テレビ系）、『おかずのクッキング』（テレビ朝日系）などに出演し、料理本も数多く出版する、有名料理研究家だ。

石田の《私は、なりたい。》と決意を記した投稿に、ファンからコメント欄には

《私もそういう人になりたいです》

《私もそうなりたいと思います》

《自分が食べるものはちゃんと自分で作りたいですね》

などと賛同が寄せられている。また、

《ゆり子さんも由夏さんもウーウェンさんもいい顔してます》

《最強の3人》

などと歓声もあがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「石田さんと板谷さんは、2015年に放送された斎藤工さん主演のドラマ『医師たちの恋愛事情』（フジテレビ系）で共演しています。大学病院の外科医を演じた石田さんと、同じ病院の内科医を演じた板谷さんですが、劇中でも仲がいいという設定でした。その共演以来、親交を深めていったようです。2025年5月には、石田さんがInstagramで板谷さんの朗読劇を鑑賞したことを投稿し、ツーショットを披露していました。それ以前も、それぞれのSNSにツーショットをときおりアップするなど、とても仲よしの関係にあります」

石田、そして板谷がウー・ウェン氏直伝の水餃子料理をSNSで披露する日も近いかも!?