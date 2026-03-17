3月16日、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のスペシャルトークイベントが、NHK大阪放送局で開催された。ヒロイン・トキ演じる郄石あかりや、夫・ヘブン役のトミー・バストウなど、主要キャラが勢揃いしたのだが、へブン役の“激変”ぶりが話題を呼んでいるようだ。

「トミーさん演じるヘブン先生といえば、長めの髪とふさふさの口ひげ、猫背がトレードマークでした。役柄にリアリティをもたせるため、あの豊かな口ひげは自前で伸ばしていたそうです。

しかし、ドラマの撮影は2月7日にクランクアップしており、1カ月以上が経っています。今回のイベントでは、トミーさんの口ひげは薄くなり、逆に顎ひげがお目見え。髪は丸坊主という“激変”ぶりが、驚きを集めました」（芸能担当記者）

Xでは、イベントの集合写真を見た『ばけばけ』ファンから、衝撃を訴える声が相次いでいる。

《ヘブンさんがすっかり別人になってて驚く》

《トミーさん、頭まるめてふさふさのお髭も落としちゃったのねﾜｰｵ》

《トミーさんの髪が！》

『ばけばけ』で知名度を一気にあげたトミー。だが、それ以前に、国内で名前を知られるきっかけとなった作品がある。

「真田広之さんが主演・プロデューサーを務めているハリウッドドラマ『SHOGUN 将軍』シリーズです。同作は、エミー賞で史上最多18冠に輝いた大ヒット作で、世界的に注目されている時代劇となりました。同作はすでにシーズン2の制作が決まっており、目黒蓮さんが出演することが明らかになるなど、前シーズン以上に注目されています。

トミーさんは、メインキャストの一人である心優しいポルトガル人司祭、マルティン・アルヴィト役を演じており、『SHOGUN2』への続投も決まっています。すでに『SHOGUN2』の撮影は、今年1月から始まっているため、トミーさんも近々合流するはず。今回のイメチェンも、その撮影に合わせたものではないでしょうか」（同前）

心優しきヘブン先生の次に、彼はどんな演技を見せてくれるのだろう。