３月１８日（水）の近畿地方は、天気が下り坂。出かけるときは雨具を忘れずにお持ちください。

朝のうちはまだ晴れ間の出る所もありますが、西から前線や低気圧が近づき、昼ごろからは雨の降りだす所が多いでしょう。夜にかけて次第に本降りとなっていき、帰り道は大きな傘が必要になりそうです。南部では雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。沿岸を中心に強まる風にも注意が必要です。

朝の最低気温は前日と同じか低く、０～７℃くらいで、内陸部を中心に冷えるでしょう。日中の最高気温は、暖かかった前日に比べると低くなりますが、天気の割には高く、１２～１６℃くらいの見込みです。南風で暖かい空気が流れ込み、雨が降りだしてからもあまり寒くはなさそうです。空気の乾燥を和らげ、桜のつぼみの成長を促す恵みの雨となりそうです。

この雨は１９日（木）の朝にはやむ所が多い見込みで、日中は天気が回復に向かうでしょう。春分の日の２０日（金・祝）からの３連休は概ね晴れて行楽日和となりそうです。来週にかけて気温は平年より高く、３連休以降はいよいよ関西でも桜が咲き始める見通しです。