米メディアが検証した敗因

野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は敗因を分析している。

14日（日本時間15日）の準々決勝。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、WBC史上初の8強敗退を喫した。

米紙「ニューヨーク・ポスト」は「サムライ・ジャパンのアイデンティティ危機がWBC惨敗を招いた」との見出しで敗因を分析した記事を掲載。ディラン・ヘルナンデス記者の署名記事として様々な要因が挙がった中で、佐藤輝明（阪神）、村上宗隆（ホワイトソックス）の弱点に脚光が当てられた。

大谷、鈴木誠也、吉田正尚らメジャー組を中心に、例年と比べるとスモールベースボールと一線を画すメンバー構成だった今大会。同記者は「日本でも有数の強打の有望株とされている」と2人を評した一方、「2人ともアメリカ式のパワーヒッターのメンタリティを取り入れており、言い換えれば、過去の日本トップ選手に比べて三振が多い選手ということだ」とし、実力へ疑念を示した。

「2人の一か八かのアプローチは、日本のリーグでは結果を出してきた。しかし、メジャーリーグで直面するような剛速球投手相手にもうまく通用するだろうか？」

今大会打率.211と不振だった村上は今季からメジャー挑戦。日本球界では2022年に打率.318、56本塁打、134打点で令和唯一の三冠王に輝くなど好成績だった。しかし同紙は、フリーエージェントになった際、市場価値が大きく下がった事実を引き合いに「メジャーの速球を打てるかという疑念が広くある」と指摘している。

一方、昨季セ・リーグで40本塁打、102打点で2冠を獲得した佐藤は、今大会でも打率.300を記録し、準々決勝では貴重な同点打を放った。ただ「米国に移籍すれば同じような疑問に直面するのはほぼ間違いない」と分析。大会連覇へ期待された2人の強打者だが、ベスト8で散ったWBCでの結果を受け、厳しい目が向けられていた。



（THE ANSWER編集部）