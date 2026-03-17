3月9日の未明、熊本市東区の健軍駐屯地に搬入された射程約1000キロの長射程ミサイルの装備品。搬入を巡っては県や熊本市に事前に告知がなかったことから木村敬知事や大西一史市長が苦言を呈していました。

あれから9日、九州防衛局が装備品を公開、配備の必要性を説明しました。



■熊本県・木村敬知事

「配備に向けて様々な議論が起きてしまったわけですので、そうした中で丁寧に私たちに説明いただいたことについては感謝申し上げたいと思いますし、このあとも引き続き様々な形で説明していただきたい」





■熊本市・大西一史市長

「従来型の配備しているものを更新するということについて、多くの方はあまり理解をされていないと思いますし、ミサイルが配備されたら破片は飛んでくるのか、そんなことはないなど、もう少しつまびらかに説明を、ぜひ地域住民にはお願いをしたいと要請した」



午後には駐屯地周辺の自治会長らが説明を受けました。



泉ヶ丘校区自治協議会の永田俊洋会長は「物理的に配備される以上は恐れ、疑問は解消しない。」と話し、画図校区自治協議会の久保田玲子会長は「直に自分の目で肉声で説明してもらうと感じるものが違うと痛感した。本日はごく一部ですけれども、 機会があれば（広く）説明してもらいたい。」と話していました。



一方、周辺では抗議活動もあり、駐屯地の正門前では、市民団体などが住民への説明を求めました。不安を抱える住民がいる中、配備に向けて準備が進む長射程ミサイル。九州防衛局は「地域住民にも広く公開、説明してほしい」という木村知事の要望について「検討する」としています。