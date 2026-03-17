柳原可奈子、忙しい日々を送る女性へ「無理をせずおしゃれを楽しんでほしい」 コラボアイテム発売
アズ ノゥ アズでは、タレント・柳原可奈子が手がけるブランド「ハレテネ」の初の商品展開として、コラボレーションコレクション全4型を発売する。
【写真】柳原可奈子× AS KNOW AS“コラボアイテム発売
本コレクションは、柳原が大切にしている「もっと気軽に、もっと楽に、もっと華やかに。」という想いと、アズ ノゥ アズがこれまで追求してきた“ディテールに凝ったものづくり”を掛け合わせた協業企画。忙しい毎日の中でも無理をせず、自然と気分が上がる服。袖を通した瞬間に、ふっと心が晴れる一着を目指した。
企画の出発点は、柳原の「エスパンディ素材で何かを作りたい」という言葉。アズ ノゥ アズで長く愛されてきたエスパンディ素材は「洗濯機で洗える」「シワになりにくい」「乾きが早い」「身体のラインを拾いすぎない落ち感」「ほんのりとした艶感」といった特長を持つ機能素材となっている。
柳原は「洗濯機でガンガン洗えるし、部屋干しでもすぐ乾く。くるくる丸めてもシワにならない。それなのに、きれいめにまとまる。……え、最高じゃない？と思ってしまう素材なんです」と語る。日常の中で気兼ねなく着られて、それでいてちゃんと気分が上がる。そして「これさえ着れば、今日の服は決まる」。そんな安心感を形にした。
柳原は「忙しい毎日を送る女性たちにも、無理をせずおしゃれを楽しんでほしい。洋服によって気持ちがふっと晴れる瞬間を感じてもらえたら嬉しいです」とのコメントを寄せている。
【写真】柳原可奈子× AS KNOW AS“コラボアイテム発売
本コレクションは、柳原が大切にしている「もっと気軽に、もっと楽に、もっと華やかに。」という想いと、アズ ノゥ アズがこれまで追求してきた“ディテールに凝ったものづくり”を掛け合わせた協業企画。忙しい毎日の中でも無理をせず、自然と気分が上がる服。袖を通した瞬間に、ふっと心が晴れる一着を目指した。
柳原は「洗濯機でガンガン洗えるし、部屋干しでもすぐ乾く。くるくる丸めてもシワにならない。それなのに、きれいめにまとまる。……え、最高じゃない？と思ってしまう素材なんです」と語る。日常の中で気兼ねなく着られて、それでいてちゃんと気分が上がる。そして「これさえ着れば、今日の服は決まる」。そんな安心感を形にした。
柳原は「忙しい毎日を送る女性たちにも、無理をせずおしゃれを楽しんでほしい。洋服によって気持ちがふっと晴れる瞬間を感じてもらえたら嬉しいです」とのコメントを寄せている。