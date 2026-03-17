昨年の「Ｍ−１グランプリ」準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテが、１７日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。お笑いにかける情熱に、コンビ間で温度差が生じていることを明かした。

Ｍ−１効果でのブレークに、小橋共作は「今ホントにテレビに出続けてる。給料も今までの２０〜３０倍くらい。芸人さん達もみんな、おめでとうって」とホクホク顔。「自分で言うのもアレですけど、浮かれてるんですよ。でも相方は、この結果をあまりよろこんでない。僕は一緒に浮かれたい」と訴えた。

浮かれモードの小橋とは対照的に、相方の渡辺銀次は「何かに追い詰められていたい」とストイック。「芸歴１７年目。同期がみんな売れてるんです。それを見てきて、自分はそんな器じゃないと知ってる。恐怖。来年には誰も覚えてない。世間は誰も知らない。Ｍ−１の２位なんて」と胸中を吐露した。

ＭＣの千鳥・大悟から「漫才師でメシ食っていきたい？」と確認されると、渡辺は「ハイ」と即答。小橋は「お金がもらえれば何でも。お笑いじゃなくてもいいです」と答えて、コンビで価値観の違いが生じている様子だった。