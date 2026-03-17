こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

室内にいても床から伝わる寒さで体が冷えやすく、運動不足にもなりがちです。

そんな時は足元を温かく保ち、心地よい暮らしをサポートするルームシューズがおすすめ。

今回は、履いて歩くことで、体幹を意識した歩行をサポートする&MEDICAL（アンドメディカル）のルームシューズ「KAMOLEG2.0」を紹介します。

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特徴的なラウンドアウトソールがポイント

「KAMOLEG2.0」の名前は、「カモシカのような脚」（KAMOSHIKA LEG）に由来。

履き続けることで、美しい所作（しょさ）や歩き方を意識しやすくなるルームシューズです。

ラウンド状にカーブしたアウトソールが特長で、かかと着地からつま先での蹴り出しまで、スムーズな足の運びをサポートする構造になっています。

ソールがカーブした構造により、歩く際に下半身の筋肉を意識しやすくなります。

手軽に運動習慣を身につけたい人や、天候に左右されずに室内で運動したい人にぴったりですね。

アウトソールの硬度は、前作の「KAMOLEG」が60度だったのに対して、今作は45度に落としています。

そのため、適度な柔らかさで履き心地がよく、長時間の使用時も快適です。

インソールは土踏まず部分が盛り上がった構造に

「KAMOLEG2.0」は土踏まず部分が盛り上がったインソールを採用。

足裏に心地よくフィットしてくれますよ。

インソールは取り外して手洗いOK！

クッションインソールは取り外しができ、手洗いが可能。いつでも清潔・快適に使えるのは嬉しいですね。

シンプルなデザインは、自宅やオフィスなど幅広いシーンで使いやすいですよ。

オフホワイトやブラック、ブルーなど全6色のカラーバリエーションを展開。サイズもSからLLまで4段階あるので、好みの1足が見つかります。

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Image: Amazon.co.jp

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