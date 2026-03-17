サンコーは、『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』を2026年3月16日に発売しました。実売価格は3万6800円（税込）。

『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』

記事のポイント 毎日の調理などで出る生ゴミを乾燥させて破砕することで、体積をギュッと減らせる処理機。ゴミの量を減らせるほか、家庭菜園の有機肥料としても活用できます。

本製品は、乾燥と粉砕の力で生ゴミの体積を7〜8割ほど減少させる自動生ゴミ処理機です。生ゴミの水分を飛ばすことで、嫌な臭いやコバエの発生をしっかり防ぎます。

使い方は生ゴミを投入してボタンをタッチするだけ。気になる処理中の排気臭も、内蔵のカートリッジ式活性炭フィルターが強力に吸収します。

↑ワンタッチで使用可能。

↑活性炭フィルターでニオイが気にならない。

お手入れも簡単で、フィルター周辺は水洗いが可能。セルフクリーニング機能により鋭利なブレード周辺も安全に洗浄できます。

また、処理後の生ゴミは有機肥料として再利用でき、ゴミ出し回数の減少やゴミ袋の節約にも貢献します。

動作音は約40dBと静音設計で、1回あたりの電気代は約19〜28円と経済的です。

サンコー 『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』 発売日：2026年3月16日 実売価格：3万6800円（税込）

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