【スタバ】に春がやってきたーーーッッ！！ ビジュ大優勝♡「新作フラペ」

春の陽気を楽しみたい気分にぴったりな【スターバックス】の「新作フラぺチーノ®」。上から下までピンク一色に染まったビジュアルで、見ているだけで春の暖かな陽気を感じさせてくれそうです。今回は、そんな新作フラペをもっと楽しむおすすめカスタムを紹介します。

桜の風味を感じるソース増量カスタム

「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」の桜ソース増量で作るカスタム。@j.u_u.n__starbucksさんによると「ソイミルクに変更」「桜ソース多め」「エクストラホイップ」でオーダーするんだそう。桜ソースとベースの一体感が出るように、あらかじめ「桜ソース全てブレンド」で作ってもらうのもポイント。桜の風味をしっかり感じたい人に向けたカスタムになっています。

ふんわりピンクでビジュアルも楽しむ

こちらは@j.u_u.n__starbucksさんの「スイートなホワイトピーチ カスタム」。カスタムの内容は「ノンパウダー」「ホワイトモカシロップ追加」「エクストラホイップ」のみなので、オーダーも簡単です。ピーチパウダーを抜くことでベースが通常よりも白っぽくなり、カップ周りの桜ソースの色味がふんわりと映えるビジュアルに仕上がります。

見た目も味もキュートな【スターバックス】の「新作フラペ」。カスタムなしの場合は白桃の風味がメインなので、桜の風味も感じたい人はぜひ今回紹介したカスタムを試してみて。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる