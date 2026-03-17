元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が１７日に自身のインスタグラムを更新。放送終了する番組への感謝の言葉をつづった。

１６日に最終回を迎えたフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」（月曜・１６日は午後７時からの２時間特番）に生徒役として出演していた村重。「私！村重杏奈は呼び出し先生タナカで売れました！！全ての始まりはここから！夢だった寝れない程忙しい生活！芸能人ライフを呼び出し先生タナカで勝ち取る事ができた！！！テレビっ子だったので何がなんでもテレビで売れたかった！！」と書き出し、番組の思い出を語った。

「なんとなく流れてるテレビは沢山のテレビマンの想いとタレント達のメラメラが詰まっています！みんな必死です！！！！だから死ぬほど楽しいです！！最後まで勉強はできなかったけど登校が楽しみで仕方なかったし、バカにもいろんな種類のバカがいるという事も知れた！オバ科はとにかく明るいぞ！！！！！！頭いい人達も一周回って天才だよ！って言ってくれたよ！みーんな！仲良し！」とつづり、先生役の「アンガールズ」の田中卓志ら共演者とのショットをアップ。

「村重、質問厨で結構うざがられる人生だったけどスタッフさん達がその質問おもしろいね！！となり『知りたがリスト村重』のコーナーもできて今さら質問できない大人達を救う事もできた！！そしていろんな所に行って村重自身も物知りになった！！テレビって最高だね！！！みんな！テレビ見よう！！！！芸能界！！芸能界！！！！！芸能界！！！！！！！！！！」と番組への思いで締めた。

この投稿にはファンからは「泣いてるのも可愛い」「いい番組でした」「本当に田中さんと長谷川さんを慕っているのが伝わってきます」「村重さんのおかけで楽しくおかしく観れました」などのコメントが寄せられている。