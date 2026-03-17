原因は自分にある。今夏に初アリーナツアー決定 神戸と東京で6公演
文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）が今夏に初のアリーナツアー『ARENA TOUR 2026 仮ノ現』（読み：カリノウツツ）を開催することが決定した。
【写真】原因は自分にある。EP『文藝解体新書』生配信 パフォーマンスショットがたっぷり！
きょう17日、埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて春ツアー『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』初日公演を迎え、2部の公演終演後に放映された映像内でアリーナツアーの開催が発表された。ツアーは6月27日と28日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、7月4日と5日に東京・有明アリーナにて、計6公演開催される。
原因は自分にある。は3月11日にEP『文藝解体新書』をリリースし、各種ランキングにランクイン中。タイトル曲「ニヒリズムプリズム」は「虚無」と繰り返すサビが話題になり、ミュージックビデオは公開しておよそ1週間で180万再生を突破している。発売日には埼玉・角川武蔵野ミュージアムからスペシャルパフォーマンスの様子を生配信し、話題を呼んだ。
■『ARENA TOUR 2026 仮ノ現』スケジュール
6月27日（土）兵庫・兵庫神戸ワールド記念ホール
午後5時開場／午後6時開演
6月28日（日）兵庫・兵庫神戸ワールド記念ホール
午後12時開場／午後1時開演 午後5時開場／午後6時開演
7月4日（土）東京・有明アリーナ
午後5時開場／午後6時開演
7月5日（日）東京・有明アリーナ
午後12時開場／午後1時開演 午後5時開場／午後6時開演
【写真】原因は自分にある。EP『文藝解体新書』生配信 パフォーマンスショットがたっぷり！
きょう17日、埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて春ツアー『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』初日公演を迎え、2部の公演終演後に放映された映像内でアリーナツアーの開催が発表された。ツアーは6月27日と28日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、7月4日と5日に東京・有明アリーナにて、計6公演開催される。
■『ARENA TOUR 2026 仮ノ現』スケジュール
6月27日（土）兵庫・兵庫神戸ワールド記念ホール
午後5時開場／午後6時開演
6月28日（日）兵庫・兵庫神戸ワールド記念ホール
午後12時開場／午後1時開演 午後5時開場／午後6時開演
7月4日（土）東京・有明アリーナ
午後5時開場／午後6時開演
7月5日（日）東京・有明アリーナ
午後12時開場／午後1時開演 午後5時開場／午後6時開演