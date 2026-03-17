SWEET STEADY、3rdシングルCD収録曲＆店舗別特典公開　表題曲「SWEET STEP」ライブ映像公開も

SWEET STEADYが、3月25日にリリースする3rdシングルCD『SWEET STEP』全3形態の収録曲と応援店での特典絵柄を公開。また、表題曲「SWEET STEP」のライブ映像が公開され、3月17日20時に収録曲「Melodies」のMVのティザー映像が公開される。

（参考：SWEET STEADY、涙のステージに咲かせた満開の花 確かな成長と自信を見せた結成1周年ツアーファイナル）

本作は、現在配信中の「SWEET STEP」「カワイイコレクション」をはじめ、新曲「Melodies」を全盤に収録。同曲は、結成2周年を迎えたSWEET STEADYのアニバーサリーソングとして制作され、紆余曲折を経て成長を重ねてきたメンバーが、次なる飛躍を目指して改めて結束と決意を確かめ合った一曲となっている。

また、初回盤には「Sweet Cafe」、SWEET STEADY盤には「おねがいペンタス」、通常盤には「ハートの魔法」がそれぞれ収録される。

さらに、応援店で初回限定盤を購入すると先着でデジタルサイン入りA4ポスターがもらえるほか、SWEET STEADY盤購入で生写真が全5種からランダムで1枚配布される。メンバーの絵柄は応援店ごとに異なる。

（文＝リアルサウンド編集部）