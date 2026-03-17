（若狭敬一アナウンサー）

今後、まとまった雨は期待できるのでしょうか？

【写真を見る】愛知の水不足は「長期戦」か 宇連ダムは貯水率0%突入 あすはまとまった雨だが…雨雲の動き詳しく【桜沢気象予報士解説】

（桜沢信司気象予報士）

あすは2週間ぶりのもとまった雨になりそうです。あすの予想から見てみましょう。

あす午後2時から見てみるとだいぶ各地は雨で、新城市、宇連ダム付近もまとまった雨となりそうです。

あさって木曜日の朝にかけて雨が降るんですが、雨量的にどうかというと、大体雨量は多いところで20ミリ前後と見ています。

今週末から来週月曜にかけては…

この後も若干雨が降りそうです。21日、今週の土曜日からの雨の予想を見てみましょう。週末は晴れるんですが、そのあと月曜、火曜…来週の前半、そして中頃も雨が降りやすくなりそうです。25日水曜日朝の雨はどれぐらいかというと、また20ミリ前後。

25日水曜日朝の雨はどれぐらいかというと、また20ミリ前後。

宇連ダム地点の降水量は

向こう16日先までの新城市の天気を見てみましょう。1週間に1回ぐらいは雨が降りやすくなると。ただ、これでも足りないんです。

どれぐらい降ればいいのか。宇連ダム地点のこれまでの降水量を見てみましょう。

去年10月から月別の平年と、今シーズンの雨量です。



去年10月。平年だと213ミリ降っていますが、去年実際には132ミリしか降りませんでした。その後も少ない状況が続いていて、ことし1月は1ミリしか降っていません。

これまで長期的にまとまった雨が少なかったので、長期的にまとまった雨が降らないと、解消されないんです。



今月（3月）は平年だと193ミリ、200ミリ近く降るのですが、まだ18ミリしか降っていません。

先ほど、今週と来週で2回雨が降ると言いましたが、トータルで40ミリほどを予想しています。増えたとしても18ミリに40ミリが加わり約60ミリ。なので、これまでの水不足を解消できるほどは全然降らない。

「最悪の場合 水不足は梅雨に入るまでの長期戦に」

ではそのあとどうなるのか。東海地方の長期予報を見てみましょう。



4月5月は平年並み。“平年並み”でどこまで回復できるか不透明なんですけれど、もしかすると、4月5月も水不足が続いて、長期戦になるかもしれません。最悪の場合、梅雨時期にまで水不足が続く可能性もあります。



節水を“長期戦で”心がけていただきたいと思います。

（若狭アナウンサー）

また、水資源機構は道路渋滞などを防ぐため、宇連ダムを見に来ることを控えてほしい、避けてほしいと呼びかけています。