◆オープン戦 巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が１７日、ヤクルト戦で今季３度目の実戦登板に臨み、５回７３球を投げて５安打２失点、３Ｋで降板した。最速は１４８キロだった。

戸郷は初回、先頭の長岡を右飛に打ち取ったが、続く２番・サンタナに初球の１４６キロ直球を捉えられた。打球は左中間スタンドへ飛び込む先制のソロ。その後、２死一、二塁のピンチを迎えたが岩田を左飛に抑え最少失点でしのいだ。

２回は先頭の赤羽に死球を与えたが、続く８番・武岡の打球を一塁手・増田陸が華麗にさばき、一ゴロ、併殺。９番・ニキータを右飛で無失点に抑えた。

戸郷は０―１のまま迎えた３回は先頭・長岡を空振り三振に抑えるなど３者凡退。しかし４回に先頭・オスナ、橋本に２者連続中前安打を浴びるなど１死二、三塁。７番・赤羽に左翼への犠飛を浴びて、さらに１点を失った。

それでも踏ん張りを見せる。５回は先頭から２者連続見逃し三振。２番・サンタナには左翼線への二塁打を浴びたが、３番・古賀は中飛。無失点に抑えマウンドを降りた。０―２の６回からは２番手・ウィットリーがマウンドに上がった。

戸郷は那覇キャンプからリリースポイントを下げたフォームに変更。この試合前まで実戦は、２登板。２月２８日のサムスンとの練習試合で１回０封。前回１１日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）では３回５安打３失点と不安を残していた。