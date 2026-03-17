食文化が衰退し、カプセルで栄養を摂取する千年後の未来… それでも変わらなかったものとは？【書評】
【漫画】本編を読む
ちょっとしたスキマ時間に、肩肘張らずに読める漫画を楽しみたい――。そんな人におすすめしたいのが、雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』だ。さまざまなモチーフを題材にした4コマ漫画で、ラストには“シュールなオチ”が用意されている。
例えば江戸時代風の世界を舞台にしたエピソードでは、「そろそろ出るか…」と呟く主（あるじ）に対して、「どうぞ」と温めておいた“わらじ”をさっと差し出す家臣の姿が。この様子を見ていた別の男は、自分も褒めてもらおうと行動に出る。主が「そろそろおやつか…」と呟いた瞬間、「どうぞ！」とおやつを差し出すが、そのおやつを見た主は「死罪」とひと言。果たして彼が差し出したおやつとは……。
ほかにもさまざまなエピソードが目白押しで、いずれもちょっとしたブラックユーモアが効いているのがミソだ。壮大なオチではないけれど、そのシュールなラストには思わずふふっと頬が緩むはず。スキマ時間のお供にぜひ読んでみてほしい。
文＝ハララ書房