【「葬送のフリーレン」第2期】 毎週金曜23時～ 放送中

アニメ「葬送のフリーレン」第2期第9話（通算第37話）「ヒンメルの自伝」の先行カットが公開された。

第9話では、フリーレンたちが湖で渡し舟に乗ろうにも舟代が足らず船頭から交換条件を提示される様子が描かれる。その交換条件とは修道院に眠っている“ヒンメルの自伝”を見つけることだった。

先行カットでは、ヒンメルたち勇者パーティーが竜の群れから逃げる様子などを確認できる。

【第9話「ヒンメルの自伝」あらすじ】

竜の群れの脅威に苛まれるも故郷を捨てようとしない男の村。そして広大な湖・コリドーア湖の港町。

旅の途中、さまざまな場所を訪れるフリーレンたち。コリドーア湖で渡し舟に乗ろうにも舟代が足らず、船頭から交換条件を持ち掛けられる。

それは島の修道院に眠っている“ヒンメルの自伝”を見つけることだった。

【先行カット】

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会