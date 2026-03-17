多発性骨髄腫と闘う花子、自宅ではほぼ寝たきりの状態 大助は自身の腰を痛めながらも家事や介護の多くを担っている 宮川大助・花子に『ABEMAエンタメ』が独占密着

多発性骨髄腫と闘う花子、自宅ではほぼ寝たきりの状態 大助は自身の腰を痛めながらも家事や介護の多くを担っている 宮川大助・花子に『ABEMAエンタメ』が独占密着