メ～テレ（名古屋テレビ）

たき火にあたって、ほくほくの焼き芋を食べるサル。愛知県犬山市「日本モンキーセンター」の冬の風物詩です。この風景が、しばらく見られなくなります。

日本モンキーセンターが10月19日から休園することになりました。

冬の風物詩となっている「たき火にあたるサル」や、ワオキツネザルをすぐそばで見られる「Waoランド」。

フクロテナガザルが、元気に動き回る運動場などとして、親しまれてきました。

なぜ今、休園という決断に至ったのでしょうか。

「全体的に施設の老朽化が課題になっていたところで、大規模な施設整備ができるということになったので、施設整備のために休園にしようという決断になった」（日本モンキーセンター 企画広報課長 綿貫宏史朗さん）

日本モンキーセンターは、1962年に現在の展示施設が開園。

52種類、約700頭を飼育する世界でも有数のサル類の動物園です。

安全・快適に過ごせる環境を目指す

開園から60年以上。園内のいたるところでは――

「ここも老朽化がひどいところで、周りを囲んでいるフェンスはいつ倒壊してもおかしくない状況なので、上の方は柵にたくさん補強がしてあって、倒れないように、あっちの方も、土台が下がっていますよね」（綿貫さん）

園内では、建物の塗装が剥がれるなど、経年劣化が進んでいます。

安全でより快適に過ごせる環境づくりなどを目指し、今回のリニューアルが決まりました。

Q.どのような施設にしたい？

「昔の動物園のような姿・形だけが見られればいいという展示ではなくて、動物を通して、どういう野生の環境で暮らしているかという、自然環境がイメージできる展示とか、動物たちが嬉しそう楽しそうにしていると、見ているこちらも幸せになるのは、間違いなくあるので、世界一サルを幸せにする動物園を目指していきたいと思っています」（綿貫さん）

サルたちの生活はどうなる？

気になるのが、サルたちの生活。

約700頭は、どうなるのでしょうか。

「例えば、工事期間中であれば、仮設の獣舎をつくるなどして、いったんそっちに引っ越してもらう形で、基本的には閉園していても、私たちはこの場所で飼育は続ける予定」（綿貫さん）

再開には、3～4年ほど、かかる見通しです。