愛知県豊橋市の水道施設、小鷹野浄水場。17日から節水率の設定を25％に引き上げたことで、水道の「水圧を示す数値」が下がっていきました。

【写真を見る】水不足で病院トイレ“手洗いの水”は半分に…節水強化 愛知・東三河5市で今夜から「夜間、水道ノータッチ運動」

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市では、17日夜から「夜間、水道ノータッチ運動」がスタート。午後11時から朝の5時まで、不要不急な水道水の使用を控えるように、市長が呼びかけています。期間は「当面の間」とされています。

一方、水不足で危機感を強めているのは「病院」です。

病院では手洗い用の水量を半分に

東三河地域の医療拠点、豊橋市民病院には、1日約2000人が診察に訪れます。



（豊橋市民病院 事務局管理課･戸川雄介さん）

「こちらのトイレの方も水量を絞っていて、普段の半分程度になるようにしています」

深刻な水不足を受け、病院では手洗い用の水の量を通常の半分に絞るなど節水を行っています。

（豊橋市民病院 戸川さん）

「今後もっと厳しい状況になれば、さらに（水量を）絞る形になると思うので、患者様のご協力をいただくことになる」

｢必要な治療が提供できない事態にならないか心配｣

しかし、手術室など「命に関わる」現場では、水は不可欠。特に腎機能が低下した患者の人工透析治療では1人の治療1回につき120リットルの水が必要です。さらに機材の洗浄などにも大量の水が欠かせません。

（豊橋市民病院 臨床工学技士･鈴木菜美子さん）

「必要な治療が患者さんに提供できないような事態にならないか心配」

（豊橋市民病院 戸川さん）

「医療を止めないために、私たちを含めてみなさんに節水を呼びかけたい」

命に直結する水を守るために、1人1人の節水が今、求められています。