沖縄県辺野古沖で船が転覆し高校生らが亡くなった事故。今回の#みんなのギモンでは、「高校生死亡 安全管理に問題は？」をテーマに解説します。

■平和学習のさなかに高校生死亡

山粼誠アナウンサー

「平和学習のさなかになぜ命を落とすことになってしまったのか、計画性や安全管理体制の問題点を整理します。亡くなった生徒らが通う高校が17日、会見を開きました」

同志社国際高校 西田喜久夫校長

「安らかにお眠り下さいと哀悼の意を表したいと思います」

「（船長から）船に乗って沖の方から現場を見ることもできると話をいただき、本校で検討し、海上からの辺野古基地の見学を研修旅行に取り入れる事になりました」

鈴江奈々キャスター

「亡くなった方、ご家族のことを思うと、胸が痛みます。なぜこの事故を防ぐことができなかったのか、気になります」

■市民団体「突然の高波で転覆」

山粼アナウンサー

「事故の経緯をみていきます。現場は沖縄本島の北部、名護市にあるアメリカ軍キャンプ・シュワブの沖合です。

この辺りは普天間基地の移設をめぐり、埋め立て工事が行われている場所で、普段から市民団体による抗議行動も行われていました。

今回、転覆した『平和丸』『不屈』も、そうした抗議で使用しているものでした。

辺野古沖の現状を自分自身の目で見るという平和学習の一環で、京都府の同志社国際高校の高校生18人が2隻に分かれて乗りました。

まず『平和丸』には乗組員2人と亡くなった2年生の女子生徒（17）を含む10人の生徒が、『不屈』には亡くなった船長の金井創さん（71）と8人の生徒が乗っていました。

船を運航していた市民団体によると、突然の高波により2隻が転覆。事故当時、現場海域では『波浪注意報』が出されていました」

森圭介キャスター

「この2隻以外でも、海上保安庁の船も転覆しているわけですよね。『波浪注意報』が出されている中、どうしてこれだけの数の生徒を乗せて出航しようという判断になったのか、非常に気になります」

斎藤佑樹キャスター

「学生のみなさんのメンタルも心配です」

■出航は“危険な判断だった”と専門家

山粼アナウンサー

「まず波浪注意報が出ている中、なぜ出航という判断になったのか？ 17日、高校の説明がありました。

警報が出ていた場合は見学を中止、注意報の場合は引率の教員と船長で話して決めることになっていました。

しかし、当日船長から出航できないなど不安感について、特に言及がなかったため、最終的には船長の判断に『おまかせ』し、出航したという説明でした。

しかし、これは危険な判断だったと専門家は指摘しています。

元海上保安庁で事故のあった第11管区でも救助や警備にあたった経験のある遠山純司さんに話を聞きました。

『出航の時に海が穏やかでも、注意報が出ている時は後でしけてくる可能性がある』『海で行動をする時は、悲観的なサイドに立った慎重な判断が必要』だということでした」

■「事業登録」ない船 学校側把握せず

瀧口麻衣アナウンサー

「船の安全性はどうだったのでしょうか？」

山粼アナウンサー

「16日に市民団体の会見で、転覆した2隻は、人を乗せるための事業登録をしていなかったことが分かっています。

あくまでもボランティアで乗せただけで、事業としての利用が目的の船ではないということですが、要望があれば生徒や学生を乗せることが、年に何回かはあったといいます。

しかし遠山さんによると、今回のような運航が『一般不定期航路事業』にあたる可能性があるといいます。その際は運輸局への登録が必要になります。

そして登録するには『安全統括管理者』や『運航管理者』『安全管理規程』の届け出が必要で、組織としてかなり厳格な安全管理が課せられることになります」

斎藤キャスター

「高校側は、事業登録されている・いないは把握していたんですか？」

山粼アナウンサー

「高校側の説明では、金井船長の船に乗っての辺野古見学は2023年から行われていたということですが、事業登録されていないことを把握していなかったということでした。

普段から観光客や研修旅行生を乗せたりしている、という話を聞いていたので、それでよしとしていたということです。

事故当時、生徒は全員、救命胴衣をつけていたということですが、結果的に、2人が亡くなる事故が起きてしまいました」

■現場はリーフの際…波高くなるおそれ

山粼アナウンサー

「さらに、今回の現場はこうした事故が起きやすい危険な海域だと遠山さんは言います。

現場は『リーフの際（きわ）』のような場所で、内側は浅く、波も穏やかなことが多いといいます。しかしリーフの際は、沖合から押し寄せる波が、壁のようなリーフの際にぶつかって、大きくなります。

さらに海岸から返る波が重なり合うと、2倍くらいの高さの波になるおそれのある場所だということでした。

17日に現地で調査を始めた運輸安全委員会の事故調査官によると、2隻とも船の上部分の損傷が激しいことから、波の衝撃ではなく転覆して海底にぶつかった可能性があるとしました。事故原因の究明が続きます」

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）