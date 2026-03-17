新潟水俣病といえるかどうか、その認定をめぐって争われた行政訴訟は、新潟地裁が原告全員を患者と認めるよう命じ原告側が勝訴しました。原告や弁護団は17日、県と新潟市に対し控訴せず8人を患者と認めるよう求めました。



17日、県庁で行われた面会。弁護団とともに新潟水俣病の症状を訴える原告5人が出席しました。



差別や中傷をおそれ姿を明かさずに胸の内を語りました。



＜原告のひとり＞

「切られて切られてきたんですけど、あの裁判長さんの言葉、裏切らないように認定をよろしくお願いいたします」





この裁判は県と新潟市による認定審査会で、水俣病の患者と認められなかった人たちが処分の取り消しと認定を求め提訴したものです。新潟地裁は3月12日の判決で新潟市や阿賀野市に住む男女8人の原告全員について、水俣病の患者と認めるよう県と新潟市に命じました。17日の面会で原告側は控訴せず、すみやかに8人を患者と認めるよう求めました。＜新潟市保健衛生部 遠藤和典 部次長＞「新潟市長にはこちらの要請については報告をさせていただきたいと思っております」＜県生活衛生課 白井和也 課長＞「控訴の有無につきましてもそれも含めて現時点でまだ結論に達していない」県と新潟市は17日、原告を水俣病と認めるかどうか、また控訴の有無について明言を避けました。＜原告のひとり＞「『検討します』同じことの繰り返しで、また怒りがこみあげています」＜原告のひとり＞「みんなもう60代 70代で、体も結構がたがきていて大変なので本当に真剣に考えてもらって認定をお願いします」控訴期限は3月26日で原告と弁護団は知事と新潟市長への面会を求めています。