SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円）が3月25日、扶桑社よりリリースされるのに合わせ、週刊SPA!3月17日号「表紙の人&美女地図」に登場し、ベトナム・ハノイで撮影された写真集の特別カットが公開されました



【写真】つるん陶器肌の木粼ゆりあさん

同写真集は30歳の誕生日を迎えた節目に届けるアニバーサリー作品で、グラビアは2017年の2nd写真集以来、9年ぶりです。

イで撮影。異国情緒あふれる街並みや自然の中で、飾らない表情や大人の魅力を収めた内容となっている。久々の写真集ということもあり、これまでの活動を経て成長した“ありのままの姿”を表現した1冊に仕上がっています。



公開されたのは透け感のある爽やかな水色のランジェリー姿でシーツの上に寝そべる木粼さん。引き締まった形の良いヒップが透けて見える悩殺カットです。（撮影／前康輔 ヘアメイク／田森春菜（JULLY） スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY））



【木粼ゆりあさんプロフィール】

1996年2月11日生まれ 愛知県春日井市出身 2009年、アイドルグループ・SKE48の第3期生として加入し、グループの選抜メンバー及び、おバカキャラとして冠バラエティ番組を中心に活躍。2014年にはAKB48に移籍し、チーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優活動をスタート。舞台『久馬くんと石田くんの演 第3回公演「生前葬（so）ng♪」』で初主演。4月には舞台『imgAct9 明日の卒業生たち』に出演予定。最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）