「見えてるんですか？」盲目の芸人、マクドナルドCM初主演に「ひょっとして俺？」言及。「見えてて草」
2018年『R-1ぐらんぷり』（フジテレビ系）王者で濱田祐太郎さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。思わずクスッとする投稿に、注目が集まっています。
【投稿】濱田祐太郎にファンからツッコミ殺到
濱田さんは先天性緑内障により、左目が全盲、右目も明るさを感じる程度とされています。本来であればシルエットの詳細を認識することは難しいとみられますが、シルエットは、絶妙に濱田さんに似ています。
コメントでは、「そう言われたら、そうにしか見えなくなってきた…w」「なんで似てるって分かってんw」「見えてるんですか？」「知らないうちにCM撮影されてたらウケるな」「ほんまは見えてるやろ」「見えてて草」など、さまざまな反響が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】濱田祐太郎にファンからツッコミ殺到
「なんで似てるって分かってんw」濱田さんは、「ひょっとして俺？」とつづり、マクドナルドの投稿を引用リポスト。元の投稿では「てりたま第2弾は、マクドナルドCM初主演のこの方！」と紹介され、シルエット画像が添えられています。
コメントでは、「そう言われたら、そうにしか見えなくなってきた…w」「なんで似てるって分かってんw」「見えてるんですか？」「知らないうちにCM撮影されてたらウケるな」「ほんまは見えてるやろ」「見えてて草」など、さまざまな反響が集まっています。
「よかったら見に来てね」5月29日には、濱田さん主演の新喜劇が上演される予定です。12日には「改めて目の見えない濱田祐太郎、5月29日に新喜劇で主役をやらせてもらいます」とつづり、告知ポスターを投稿しました。濱田さんは「めっちゃ楽しい新喜劇になるのでよかったら見に来てね」と呼び掛けています。チケットは現在一般発売中とのこと。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)