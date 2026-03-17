Photo: はらいさん

今月発売されたばかりの、Samsung（サムスン）フラッグシップスマホGalaxy S26シリーズ。今年は、グローバル第一次発売タイミングで日本でも発売、かつS26全モデル展開と、今までで以上に日本市場に力が入っています。この調子だと、昨年韓国で先行リリース、のちにアメリカなどでも発売された、三つ折りスマートフォンGalaxy Z TriFoldが日本にやってくる日も近いと思っていたのですが…。

日本発売を待たずして、Galaxy Z TriFoldの販売が終わってしまうかもしれません。

在庫だけで終わり？

日本未発売ではあるものの、原宿のサムスンストアで展示されたり、メディア体験会が実施されたりしています。ギズモード編集部もメディア体験会で実機を触り浮かれていたのですが…。

韓国メディアの報道によれば、韓国発売から4ヶ月で、早くも販売終了の計画が出ているとのこと。終了計画は、今月の在庫補充1回のみを経ておしまい。なくなったら終わり。韓国に次いで発売されたメリカでも、現在生産中のもので終わりだといいいます。

サムスンの発表では、韓国では8回目の追加販売でも即完売、アメリカでは発売5分で完売となっていますが、三つ折りスマホが今欲しいという人はアーリーアダプター、数は限られています。継続して生産、販売するほどはいないのでしょうか。公式リリースとはうらはらに、消費者ウケはいまひとつで新型リリースが危ういとも言われています。

初代モデルが発売から4ヶ月で販売終了予定、かつ後継機なしとなれば、あまりにも早い終了宣言となりそうですが…。

Source: 9to5Google