全国の土地の価格がきょう公表され、東海3県の住宅地では名古屋市東区の徳川町が急上昇しました。

【写真を見る】土地が値上がり 愛知は名古屋･東区徳川町に注目 岐阜は商業地で3年連続 三重は住宅地･商業地ともに3年連続上昇 地価公示

きょう国交省が発表した、土地の正常な価格を示す「地価公示」。ことし、愛知県内で価格の上昇率が最も高い14.7%となったのは、名古屋市東区の徳川町です。

価格は、一平方メートルあたり47万5000円で、名古屋市の平均価格の2倍以上です。



（徳川町の賃貸住宅に住む人）

「びっくりしました。47万5000円…1平方メートルで？すごい」

急上昇の理由は？

急上昇した理由は、徳川町にはことし3億円～4億円の分譲住宅が3棟建てられるなど、高値での土地の取引が複数あったことが理由の一つ。

徳川園のすぐ横という徳川の家ブランドに加え、東山線沿いの本山・覚王山エリアの価格が高騰し、それよりも割安な徳川町に注目が集まりました。



（徳川町の賃貸住宅に住む人）

「徳川園に（なごや観光ルートバス）メーグルが停まるので、栄まで一本でいけて便利」

名駅エリア拡大で“名駅南5丁目”が価格上昇

一方、商業地の上昇率トップは名駅南5丁目。1平方メートルあたり49万5000円で上昇率は13.8%。

名古屋駅からは徒歩20分と離れていますが、不動産会社が「名駅」を打ち出して取引をするようになり、”名駅エリアが広がった”ため、価格が上昇したということです。



県内平均では住宅地・商業地ともに5年連続で上昇したものの、伸び率は緩やかになりました。

岐阜県と三重県では？

岐阜県では、住宅地が34年連続の下落、一方、商業地は3年連続で上昇しました。



古い町並みで知られる高山市上三之町の上昇率は24.9%で全国で9番目の高さに。外国人観光客の回復で、ホテルの建設計画が相次いでいることが背景にあるとみられています。

三重県では、住宅地・商業地ともに3年連続で上昇。住宅地で上昇したのは名古屋に近い県北部が中心で尾鷲市などの東紀州地域は下落傾向が続いています。