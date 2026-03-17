スタバ、西日本初「リザーブ カフェ」が大阪に誕生！ 大人のご褒美体験を提供する新しいカフェベーカリー
「スターバックス」は、西日本初出店となる新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」を、4月10日（金）から大阪・心斎橋PARCO、4月20日（月）から大阪・大丸梅田店にそれぞれオープンする。
【写真】お買い物の休憩に最適！ 大丸梅田店の完成イメージ
■さまざまなシーンで利用可能
今回オープンする「スターバックス リザーブ カフェ」は、日常の少し上質な大人のご褒美体験をコンセプトに、エスプレッソを使った多彩なビバレッジやイタリアのクロワッサン「コルネッティ」とともに、コーヒーの楽しさをどこまでも広げるカフェベーカリー。
駅直結となる立地を生かしたロケーションの「スターバックス リザーブ カフェ 心斎橋パルコ地下1階店」は、施設の営業時間以外も店舗をオープンし、出勤前のビジネスパーソンから近隣施設に宿泊してる旅行者の朝食利用、待ち合わせまで、さまざまなシーンでコーヒータイムを過ごせる。
一方「スターバックス リザーブ カフェ 大丸梅田店地下1階店」は、大丸梅田店の地下1階東の食品フロアで新たにリニューアルされるカフェ＆ベーカリーゾーンに位置。同じく百貨店の営業時間外も店舗をオープン予定で、買い物の合間の休憩や出勤前の朝の時間に利用することができる。
そして各カフェでは、プリンチの定番商品イタリアのクロワッサン「コルネッティ」と一緒に味わうオリジナルビバレッジが用意され、4つのカテゴリーに分かれた「クリエイション ラテ」、「トリート コーヒー」、「ドルチェ コーヒー」、「ブリュードコーヒー」が提供される。
【写真】お買い物の休憩に最適！ 大丸梅田店の完成イメージ
■さまざまなシーンで利用可能
今回オープンする「スターバックス リザーブ カフェ」は、日常の少し上質な大人のご褒美体験をコンセプトに、エスプレッソを使った多彩なビバレッジやイタリアのクロワッサン「コルネッティ」とともに、コーヒーの楽しさをどこまでも広げるカフェベーカリー。
一方「スターバックス リザーブ カフェ 大丸梅田店地下1階店」は、大丸梅田店の地下1階東の食品フロアで新たにリニューアルされるカフェ＆ベーカリーゾーンに位置。同じく百貨店の営業時間外も店舗をオープン予定で、買い物の合間の休憩や出勤前の朝の時間に利用することができる。
そして各カフェでは、プリンチの定番商品イタリアのクロワッサン「コルネッティ」と一緒に味わうオリジナルビバレッジが用意され、4つのカテゴリーに分かれた「クリエイション ラテ」、「トリート コーヒー」、「ドルチェ コーヒー」、「ブリュードコーヒー」が提供される。