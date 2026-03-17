ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・飯塚市で建物火災の情報 柏の森110番地66付近 約47… 【続報】福岡・飯塚市で建物火災の情報 柏の森110番地66付近 約47分後に鎮火（3月17日午後7時ごろ発生） 【続報】福岡・飯塚市で建物火災の情報 柏の森110番地66付近 約47分後に鎮火（3月17日午後7時ごろ発生） 2026年3月17日 19時12分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県飯塚地区消防本部によると、17日午後7時ごろ、飯塚市柏の森110番地66付近で建物火災が発生した。同7時47分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 【続報】福岡・朝倉市で火災 宮野の福岡銀行朝倉支店東側 約14分後消火（3月17日午後3時29分ごろ発生） 病院関係者、卸業者かたり「病院の代わりに消毒液を仕入れたい」と購入代金振り込ませる 宮崎県警日向署管内で発生 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 訪問介護, 老人ホーム, 海, 金属加工, 世田谷区, 長野, 神奈川, 介護タクシー, 仏壇