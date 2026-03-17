県の春の人事異動が発表されました。女性職員を積極的に管理職に登用し課長級以上に占める割合は、過去最も高くなりました。ただ、今年度末の目標としていた16％にはわずかに及びませんでした。



県の人事異動の規模は昨年度より28人多い1894人です。女性職員を積極的に登用し課長級以上に占める割合は過去最も高い16.1％に。部長級と次長級にはそれぞれ5人、課長級にはこれまでで最も多い63人を登用します。





ただ、県は今年度末での目標に16％を掲げていましたが達成はできませんでした。（県総務部・虫明徹部長）「課長級にいくまでの下の層、課長補佐級、係長ポスト。こういった所に積極的に女性を登用して経験を積んでもらう。そういう所が重要」県は令和12年度末の新たな目標として20％を掲げる予定です。主な人事異動です。総合政策部長には保健福祉部子ども政策局長の新川康枝さん、環境林務部長には総括危機管理防災監 兼危機管理防災局長の向井 一幸さん、土木部参事には土木部長兼本港区まちづくり総括監の木佐貫浄治さん。土木部長兼本港区まちづくり総括監には県土強靭化対策監 兼土木部次長の荒川泰二さん、総括危機管理防災監兼危機管理防災局長には総合政策部次長の吹留誠吾さん、総務部男女共同参画局長には姶良・伊佐地域振興局長の大西千代子さんが就きます。春の県の人事異動は4月1日付に発令されます。