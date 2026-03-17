「しほママの防災術」防災士の柳原志保さんとお伝えする今回のテーマは「ペットと防災」です。



（しほママ）東日本大震災から15年。私も当時、宮城県で被災しました。実家はペットショップで、飼っていた犬は家に置いて避難するしかありませんでした。



（永島由菜キャスター）東日本大震災を受けて、公表された環境省のガイドラインでは、災害時、ペットと一緒に避難所に行く「同行避難」が前提とされました。ただ、熊本地震の際には、ペットと同行避難したものの、避難所で受け入れを拒否されたり、鳴き声やにおい、トイレなどのトラブルで車中泊をしたりする被災者も多くいました。



（しほママ）今回は、10年前、益城町でも支援にあたっていたNPO法人ペット防災ネットワークの理事長、冨士岡剛さんにポイントを聞きました。今回は、私が飼っているイヌの「あん」と、ネコの「しん」も一緒に出演です！



（緒方太郎キャスター）「あん」と「しん」で「あんしん」ですね！



（しほママ）はい！まずは、普段の生活の中で、できることを聞きました。「逃げないようにこうやって腰にリードを巻いてお散歩している」



（冨士岡理事長）「熊本市が推奨しているのがダブルリードです」



ダブルリードとは、首輪とハーネスそれぞれにリードをつけること。災害時、ペットが慌てて走り出してどちらかが抜けても対応できます。普段の散歩の時からペットに慣れさせておくことが重要です。さらに、散歩のときには笑顔で交流できる環境を作ることで災害時、ペットも人も安心につながります。それから車でたくさん出かけることも大切なんだそうです。



（冨士岡理事長）「環境の変化に慣れさせておくことで、車に乗せてどこかに行く、ドッグラン、旅行にいくのは災害に備えるひとつの方法じゃないかと思います。」



（緒方太郎キャスター）環境の変化に、私たちもペットと一緒に慣れることが大切なんですね。



（しほママ）その通り！続いては、持ち物のチェックです。実は、こんなデータがあるんです。災害を想定してペットに関する防災対策をしているのは、わずか2割。約8割が全くしていない、またはあまりしていないと答えています。冨士岡さんにチェックしてもらいます。私が普段から備えているのは、折り畳み式の水などを入れる器にペットフードはもちろん、体などを拭くためのタオルを入れています。



（冨士岡理事長）普段、あん・しんが使っているタオルですか？



（しほママ）たまに使うんですけど、最近は使っていなかった。



（冨士岡理事長）じゃあ ブー（ダメです）



（しほママ）避難用のタオルは、普段から飼い主やペットが愛用しているものがいいそうです。



（冨士岡理事長）「災害時いかにいつもの日常を再現してあげるか、人間も犬猫も一緒なので。」



（しほママ）さらに、犬や猫のストレス軽減のために、おもちゃも入れていたんですが…。「こういう風に音が鳴るんですけどどうでしょう？」



（冨士岡理事長）「ブー（ダメです）。車の中ならいいけれども、もし避難所入った場合はそれが他の被災者のクレームにつながる可能性も否定できない」



（しほママ）ちゃんと〇ももらいました！犬と猫のワクチン接種証明書、その中に注目です。



（冨士岡理事長）「飼い主さんと犬が一緒に写っている写真が大事。迷子になった時に証明するためにも飼い主と写っている写真は大事です。」



（しほママ）冨士岡さんは、まずは、試してみてほしいといいます。



（冨士岡理事長）「（準備物が）こんなにあるんだとなって。どうしよう、本当に必要？っていろいろ考えてみる。それで初めて自分事にするということだと思うので、とにかく1回やってみるのは大事。」



（緒方太郎キャスター）私たち自身でも環境の変化に慣れるのは難しいから、動物たちも同じ。一緒に慣れることが大切ですね。



（しほママ）冨士岡さんから、ケージにも慣れるようにと習ったので、早速、においのついたマットを入れたら、安心できる場所になりました。「試すのが“あんしん”への第一歩」。猫は特に環境に慣れるのが大変ですが、「ペットがいるから避難できない」ではなく、一緒に安心して乗り越えられるように、日頃から少しずつ試して慣らすこと。それが、飼い主である私たちの愛情であり、責任だと感じました。