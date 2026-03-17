「HiGH&LOW」10周年で映画シリーズ全作品をリバイバル上映 7月18日にオールナイト上映も開催
ドラマ、映画、ライブ、音楽、コミックなど多方面で展開してきた総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」が10周年を迎え、記念企画「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」が始動。このほど、累計観客動員621万人、シリーズ累計興行収入89億円を記録した劇場公開作品の期間限定リバイバル上映の詳細が発表された。
【動画】「HiGH&LOW」10周年で企画続々！イベントの様子
今回上映されるのは、『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』『HiGH&LOW THE WORST』『HiGH&LOW THE WORST X』の全7作品。
4月17日から4月30日までの2週間限定で、1日1作品ずつ上映。シリーズの進化と軌跡をあらためてたどることができる特別編成が実現した。
上映劇場は、東京・新宿ピカデリー、大阪・なんばパークスシネマ、北海道・札幌シネマフロンティア、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13の全国5館。上映時間は全日程、全劇場共通で午後6時30分スタートとなる。鑑賞料金は一律1800円（税込）。
4月17日から23日までは通常上映、24日から30日までは声援や手拍子が可能な応援上映が実施され、シリーズの醍醐味であるライブ感あふれる体験を劇場で再び味わうことができる。さらに入場者プレゼントとしてオリジナルステッカーの配布も予定されている。
10周年企画の一環として、7月18日には新宿ピカデリーでオールナイト上映会の開催も決定。上映作品は後日発表される。
2015年のドラマ放送、2016年の映画公開以降、若者を中心に社会現象とも言える熱狂を生み出してきた「HiGH&LOW」。公開から10年を迎えた今、長年シリーズを支えてきたファンはもちろん、新たな世代にとってもその衝動とエネルギーを改めて映画館で体感できる貴重な機会となりそうだ。
■上映作品・上映日
『HiGH&LOW THE MOVIE』：4月18日（土）、4月29日（水・祝）
『HiGH&LOW THE RED RAIN』：4月19日（日）、4月30日（木）
『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』：4月20日（月）、4月28日（火）
『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』：4月21日（火）、4月24日（金）
『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』：4月17日（金）、4月27日（月）
『HiGH&LOW THE WORST』：4月22日（水）、4月25日（土）
『HiGH&LOW THE WORST X』：4月23日（木）、4月26日（日）
■チケット
各劇場のインターネット販売および劇場窓口で販売。
4月17日〜4月23日上映分：4月4日午前0時発売
4月24日〜4月30日上映分：4月11日午前0時発売
※インターネット販売で完売となった際は、窓口での販売はありません。
【動画】「HiGH&LOW」10周年で企画続々！イベントの様子
今回上映されるのは、『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』『HiGH&LOW THE WORST』『HiGH&LOW THE WORST X』の全7作品。
上映劇場は、東京・新宿ピカデリー、大阪・なんばパークスシネマ、北海道・札幌シネマフロンティア、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13の全国5館。上映時間は全日程、全劇場共通で午後6時30分スタートとなる。鑑賞料金は一律1800円（税込）。
4月17日から23日までは通常上映、24日から30日までは声援や手拍子が可能な応援上映が実施され、シリーズの醍醐味であるライブ感あふれる体験を劇場で再び味わうことができる。さらに入場者プレゼントとしてオリジナルステッカーの配布も予定されている。
10周年企画の一環として、7月18日には新宿ピカデリーでオールナイト上映会の開催も決定。上映作品は後日発表される。
2015年のドラマ放送、2016年の映画公開以降、若者を中心に社会現象とも言える熱狂を生み出してきた「HiGH&LOW」。公開から10年を迎えた今、長年シリーズを支えてきたファンはもちろん、新たな世代にとってもその衝動とエネルギーを改めて映画館で体感できる貴重な機会となりそうだ。
■上映作品・上映日
『HiGH&LOW THE MOVIE』：4月18日（土）、4月29日（水・祝）
『HiGH&LOW THE RED RAIN』：4月19日（日）、4月30日（木）
『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』：4月20日（月）、4月28日（火）
『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』：4月21日（火）、4月24日（金）
『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』：4月17日（金）、4月27日（月）
『HiGH&LOW THE WORST』：4月22日（水）、4月25日（土）
『HiGH&LOW THE WORST X』：4月23日（木）、4月26日（日）
■チケット
各劇場のインターネット販売および劇場窓口で販売。
4月17日〜4月23日上映分：4月4日午前0時発売
4月24日〜4月30日上映分：4月11日午前0時発売
※インターネット販売で完売となった際は、窓口での販売はありません。