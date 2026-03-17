◇ファームリーグ 阪神1―2オリックス（2026年3月17日 SGL尼崎）

阪神は17日、本拠地開幕戦となったファームリーグのオリックス戦に1―2で敗れた。右脚の肉離れで別メニュー調整を続けていた、ドラフト1位・立石正広内野手（22）は「5番・指名打者」で先発出場。第1打席でいきなり左前に“プロ初安打”を放つなど、順調な回復ぶりをアピールした。

以下は平田2軍監督との一問一答。

――立石が先発出場で初安打

「久しぶりの実戦にしてはいい感じで打ってたよね。1打席目もヒット打って、2打席目も初球から打っていってセンターライナーだし、内容的には申し分ないよね」

――11月以来の試合出場だったが

「全く感じさせないね。まあ土日にシートバッティングで3打席ずつ立ってるのもあるかもしれないけど、やっぱ雰囲気あるわな」

――今日はDHで出場。今後は守備も

「いやまだDHだよ。そこはまだトレーナーのリハビリの管轄やからね」

――「4番・右翼」で先発出場の西純も4打数2安打と活躍

「雰囲気がっていうほどではないけど、いま言い方悪いけど期待はしてるけど、4番は誰も他におらんからね。北川コーチが期待して“4番で！”ってね。この前も由宇（ファーム広島戦）もそうだし、大したもんだよ。ファウルなんかホームランと勘違いするほど。手応えあったんやろ。ライト前といい2本のヒットもさることながら。あそこで岩貞がピシッと抑えなあかんわな。素晴らしい攻守にわたって」

――先発の能登は6回無失点

「能登は言うことないね。1点取った後に先頭バッターの四球が出たけど、四球出しただけが反省点で、コントロールもテンポもいいし、緩急もね。オリックスとはこの前当たってるからどうかなと思ったけど、素晴らしいピッチングだよ。イースタンで4冠とった片りんがあるわな」

――安定感がある

「いやいや今日はコントロールが良かったよ。四球1個でしょ。いつもちょっと四球がな。去年のイースタンの資料をみても大体四球が多いピッチャーなんだけど、今日はストライク先行というか、そう言うピッチングをしてくれてたんで、安心感があった」

――明日の先発は

「茨木だと思うよ」