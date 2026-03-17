女優の戸田恵梨香が１７日までにＳＮＳを更新。ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の共演者とのオフショットが話題になっている。

自身のインスタグラムに「ギャル恵梨香に付き合ってくれてる パイセン紗弥加ねぇさん」と書き出すと女優の山口紗弥加との２ショットを披露。ギャルピース姿を公開し、「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージ ベース芝居山口紗弥加演じるのが私ということで一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」とつづった。

この投稿にＳＮＳ上では「８話見てからのこのツーショット泣ける もしも合六の組織と関わらずに生きられる世界線で、一香と夏海が出会えてたら、普通の友達みたいになれてた未来もあったのかな 想像すればするだけ悲しい」「ただただやばめなさやっこ歴約１０年になるわたしは、皆様同様戸田さんのいんすたにですが！！ 特にその中のお写真でも２枚目が好きです、、、吉瀬さんのお名前も入っていて！さすフラ！！！としか言えない！」「戸田恵梨香ちゃんのインスタの山口紗弥加さんとの２ショットが素敵すぎる」などの声が寄せられている。