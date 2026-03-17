全室オーシャンビューの非日常感、プリンスホテルが福岡市初進出
【女子旅プレス＝2026/03/17】17日、福岡市早良区百道浜（ももちはま）に新ホテル「福岡プリンスホテル ももち浜」が開業。地上20階建て、全229室がオーシャンビューという圧倒的なロケーションを誇り、福岡市内初となる「プリンスホテル」ブランドの誕生となる。
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福岡空港から車で約20分の百道浜に位置する同ホテルは、1日を通じて様々に移り変わる博多湾や玄界灘を臨む229の客室と、クラブフロア滞在客専用のクラブラウンジ、付帯施設としてオールデイダイニング「YOCATERRACE（ヨカテラス）」、カフェ「YOCASTAND（ヨカスタンド）」、フィットネスジム、イベントホールを擁する。
1階ロビーには、博多人形師・中村弘峰氏による「Prince of the Ocean」がテーマの壁画を設置。25種類・555枚の魚や海洋生物のレリーフが集い、ひとりの大きな“海の王子”の姿をかたちづくる同アートは、二次元コードを読み込み後、スマートフォンをかざすとARで魚たちが動き出す仕掛けも。
ホテルは福岡タワーに隣接し、周辺にみずほPayPayドーム、福岡市博物館など、観光の目玉となる施設が集まる市街地西部のシーサイドエリアにあり、中心地の喧騒から離れ、リゾート地のようにゆっくりとした非日常感を満喫できる。
スタンダードフロアの客室は、平均32平米の広々とした空間を誇り、一部の客室はエキストラベッドを活用して最大3名まで利用可能だ。17階から20階のクラブフロアには、2つのタイプの広々としたスイートルームを用意。最上階の専用クラブラウンジは、福岡市内最大級の広さを誇り、時間とともに移り変わる空の色を眺めながら、上質なフードやドリンクを心ゆくまで堪能できる。
4階のオールデイダイニング「YOCATERRACE」は、192席のうち54席のアウトドアテラスを備えた開放感あふれる空間。料理長・鹿谷智治氏による、九州産の新鮮なフルーツや地産食材を駆使したフレンチベースの料理が楽しめる。マジックアワーには、サンセットをイメージしたカクテルと共に、ビーチエリアならではの贅沢なひととき“TERRACE HOUR”を過ごせる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：福岡県福岡市早良区百道浜二丁目3番23号
客室数：229室（全室オーシャンビュー）
アクセス：福岡空港から車で約20分、地下鉄「西新駅」からタクシーで約6分、博多駅からバスで約25〜30分（福岡タワー南口下車すぐ）
電話番号：092-400-1806
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◆福岡の海を感じるアーバンリゾートホテル
福岡空港から車で約20分の百道浜に位置する同ホテルは、1日を通じて様々に移り変わる博多湾や玄界灘を臨む229の客室と、クラブフロア滞在客専用のクラブラウンジ、付帯施設としてオールデイダイニング「YOCATERRACE（ヨカテラス）」、カフェ「YOCASTAND（ヨカスタンド）」、フィットネスジム、イベントホールを擁する。
ホテルは福岡タワーに隣接し、周辺にみずほPayPayドーム、福岡市博物館など、観光の目玉となる施設が集まる市街地西部のシーサイドエリアにあり、中心地の喧騒から離れ、リゾート地のようにゆっくりとした非日常感を満喫できる。
◆全室オーシャンビューの空と海に抱かれる客室
スタンダードフロアの客室は、平均32平米の広々とした空間を誇り、一部の客室はエキストラベッドを活用して最大3名まで利用可能だ。17階から20階のクラブフロアには、2つのタイプの広々としたスイートルームを用意。最上階の専用クラブラウンジは、福岡市内最大級の広さを誇り、時間とともに移り変わる空の色を眺めながら、上質なフードやドリンクを心ゆくまで堪能できる。
◆潮風を感じるアウトドアテラス備えたダイニング
4階のオールデイダイニング「YOCATERRACE」は、192席のうち54席のアウトドアテラスを備えた開放感あふれる空間。料理長・鹿谷智治氏による、九州産の新鮮なフルーツや地産食材を駆使したフレンチベースの料理が楽しめる。マジックアワーには、サンセットをイメージしたカクテルと共に、ビーチエリアならではの贅沢なひととき“TERRACE HOUR”を過ごせる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■福岡プリンスホテル ももち浜
住所：福岡県福岡市早良区百道浜二丁目3番23号
客室数：229室（全室オーシャンビュー）
アクセス：福岡空港から車で約20分、地下鉄「西新駅」からタクシーで約6分、博多駅からバスで約25〜30分（福岡タワー南口下車すぐ）
電話番号：092-400-1806
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