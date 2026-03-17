鹿児島県人事異動一覧

鹿児島県はこの春の人事異動と機構改革を発表しました。県職員はこの春、1894人が異動し、149人が退職、257人が新たに採用されます。

来年度、課長級以上に占める女性職員の割合は今年度より4人多い73人で、16.1%と過去最高を更新します。

しています。

部長級の主な人事

▼総合政策部長には、

新川 康枝 保健福祉部子ども政策局長が、

▼環境林務部長には、

向井 一幸 総括危機管理防災監兼危機管理防災局長 が、

▼土木部参事（建設技術センター）には、

木佐貫 浄治 土木部長兼本港区まちづくり総括監併工業用水道部長が、

▼土木部長兼本港区まちづくり総括監併工業用水道部長には、

荒川 泰二 県土強靭化対策監兼土木部次長が、

▼総括危機管理防災監兼危機管理防災局長には、

吹留 誠吾 総合政策部次長が、

▼総務部男女共同参画局長には、

大西 千代子 姶良・伊佐地域振興局長 が、

▼地域政策総括監には、

松藤 啓介 大島支庁長が、

▼保健福祉部子ども政策局長には、

北薗 育子 総務部男女共同参画局長が、

▼南薩地域振興局長には、

冨吉 宏治 危機管理防災局次長が、

▼姶良・伊佐地域振興局長には、

川畑 将洋 保健福祉部次長が、

▼熊毛支庁長には、

前畠 実 土木部次長兼港湾対策審議監併工業用水道部次長が、

▼大島支庁長には、

朝倉 正二 産業政策総括監が就きます。

県の人事異動は２０２６年４月１日付けです。

※名簿の画像はタップやクリックで拡大できます。

※「NEWS DIG」「MBC NEWS」以外でご覧の方は関連リンクからご確認いただけます。

部長級・部次長級～

部次長級・課長級～

課長級、課長補佐級、係長級、一般職員

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