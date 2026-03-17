松本人志『DOWNTOWN＋』めぐる“後輩芸人の投稿”に反応 たった一言で返す
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が17日、自身のXを更新。鬼越トマホークの良ちゃんが15日、自身のXで、ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』の“裏事情”についてつづったことを受け、2日越しに“反応”した。
【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾 “大胆な変化”見せる
良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！松ちゃんケチなはずなのに！あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」と投稿。
松本は、これに反応する形で「放置プレイはどうでしたか」との文言と、ウインクする顔文字を添えた投稿を行った。
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良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！松ちゃんケチなはずなのに！あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」と投稿。
松本は、これに反応する形で「放置プレイはどうでしたか」との文言と、ウインクする顔文字を添えた投稿を行った。