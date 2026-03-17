原材料価格の値上げを販売済みのものまで遡って適用し、差額分を負担させたとして、公正取引委員会が再発防止の勧告です。

【写真を見る】“販売後に”値上げ適用で取引先が約4500万円負担 公正取引委員会が松尾製作所に全国初の勧告 愛知の自動車部品メーカー

再発防止の勧告を受けたのは、愛知県大府市に本社を置く自動車部品メーカー･松尾製作所です。

公正取引委員会によりますと松尾製作所は、鉄や銅などの原材料価格をおととし11月と去年5月に引き上げましたが、委託先の6社に対し販売後に保管されていた分まで遡って値上げを適用し、差額分約4500万円を負担させたということです。

遡った値上げに対する再発防止勧告は“全国初”

松尾製作所は取材に対し「委託先から製品を買い取る際に、値上げ分の上乗せが決まっていたため」などと説明していて、すでに全額を返金したと言うことです。

遡った値上げに対する再発防止の勧告は、全国初です。

松尾製作所はほかにも委託した12社に、無償で金型などを保管させたとしてその保管費用の支払い勧告も受けました。