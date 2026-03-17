DXで観光地の課題解決！ 「オーバーツーリズム対策」関連株に注目 ＜株探トップ特集＞
―政府は対策予算を8.3倍へ異例の拡充、人流解析や価格最適化が商機を掴む―
訪日外国人客数（訪日外客数）の急激な増加を受けて、各地でオーバーツーリズム（観光公害）が顕在化している。政府は3月10日、日本を訪れる外国人を事前に審査する「電子渡航認証制度（JESTA）」の創設などを盛り込んだ入管難民法の改正案を閣議決定し、2028年度からの導入を目指すとした。また、訪日客向け消費税免税制度の廃止なども議論されているが、効果のほどは不確実な部分が多い。
オーバーツーリズム対策は観光客の分散促進や地方誘客、駐車場など交通インフラの整備、混雑緩和のための DXの導入など幅広い切り口を内包している分野でもある。国が対策に本腰を入れ始めた今、関連銘柄のビジネスチャンス拡大が期待されている。
●訪日外国人客数は25年4268万人に
日本を訪れる 訪日外国人は近年、増加の一途をたどっている。政府は16年に「30年に訪日外国人旅行者数6000万人」との目標を定めたが、日本政府観光局（JNTO）の推計によると25年の年間訪日外客数は4268万3600人（前年比15.8％増）で、それまでの過去最高であった24年の3687万148人を580万人以上上回って年間の過去最高を更新し、目標に向かって順調に増加している。
2月18日に発表された1月の推計値では、中国政府が昨年11月以降、自国民に対して日本への渡航を控えるよう呼びかけていることや、昨年は1月下旬であった旧正月（春節）が今年は2月中旬となったことによる影響が一部でみられたことから359万7500人と前年同月比で4.9％減となったが、引き続き高水準で推移している。最新の統計（2月推計値、25年12月暫定値）は18日午後4時15分に発表予定だが、前述の春節の影響などもあり、増勢が続く公算が大きい。
●各地で顕在化するオーバーツーリズム
こうした訪日外国人客数の増加に伴い、有名観光地をはじめとして全国の至る所で問題となっているのが、オーバーツーリズムの問題だ。
オーバーツーリズムとは、特定の観光地への観光客の過度な集中によって引き起こされる交通渋滞、自然環境破壊、地域住民の生活への影響といった問題のこと。これまでにも有名観光地では、イベントの事前予約制の導入や宿泊税の導入など独自の対策を進めてきた。ただ、政府はインバウンドの更なる受け入れに対する国民の不安を払拭し、観光を我が国における「戦略産業」として持続的に発展させていくためには、局所的・短期的な対応が中心となっていたこれまでの対策に加えて、中長期的な視点からより実効性のある面的な対策を一層促進していく必要があると指摘。その対策に本腰を入れ始めており、26年度の観光庁関係の予算額1383億4500万円（前年度比2.4倍）のうち「オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の受入環境整備の促進」に100億円を充てる方針で、これは前年度比で8.3倍という異例の拡充となる。また、25年度補正予算でも「オーバーツーリズム対策等観光交通確保事業」に67億7000万円が充てられており、本気度がうかがえる。
●対策の最適解を導き出すにはDXが重要
オーバーツーリズムで注視されるのは、インバウンドにおける消費の「質の変化」といわれている。かつての「爆買い」に代表されるモノ消費から、体験や文化を重視する「コト消費」へとシフトが進み、そのコト消費がSNSなどを通じて特定の人気スポットに集中したことが、オーバーツーリズムの一因とされている。これを解消するためには「集客」ではなく「管理」が必要とされるが、混雑を回避しつつ1人当たり消費単価を上げるには膨大なデータを処理し、リアルタイムで最適解を導き出すDXが重要となる。