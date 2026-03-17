指宿市の水迫畜産が不適正な表示をした牛肉を販売していた問題です。これまでに県内6つの自治体のふるさと納税の返礼品になっていたことがわかっています。鹿屋市と枕崎市の職員が17日、水迫畜産へ立ち入り調査を行いました。



（記者）

「鹿屋市と枕崎市の関係者が水迫畜産に立ち入り調査に入る」



17日朝、鹿児島市喜入瀬々串町の水迫畜産の加工工場に立ち入り調査を行ったのは、鹿屋市と枕崎市の職員です。





水迫畜産が牛肉の種類や原産地、個体識別番号などを正しく表示していなかった問題。鹿屋市と枕崎市のふるさと納税の返礼品にも水迫畜産の問題の牛肉が入っていました。鹿屋市は、地元の企業が提供する返礼品に。枕崎市は、枕崎市かつお公社が提供する牛肉の製品に入っていました。17日の調査では、水迫畜産の関係者から個体を識別する番号の管理方法や再発防止策について聞き取りを行いました。牛肉を返礼品として鹿屋市と枕崎市にそれぞれ提供した2つの事業者も立ち会ったということです。（枕崎市企画調整課・篭原正二課長）「今回の件に関する経緯、それとこういった事案が発生した要因。再発防止策について説明があった。こちらから、まず至った件に対して残念であると遺憾であるという話をした」不適正な表示があった水迫畜産の牛肉は、県内6つの自治体で返礼品になっていて寄付件数は合わせて数万件に上ると見られています。自治体は寄付者の特定を急ぐなど対応を迫られています。（鹿屋市ふるさとPR課・内倉康孝課長）「寄付者の特定がまだできていない状況ですので、そこを早めに対応して、それからどういう対応をするかというのを検討している」水迫畜産は鹿児島市、指宿市、南九州市、姶良市の4つの自治体に対して寄付者に「代替の商品」を発送する考えを示しています。鹿屋市と枕崎市は、寄付者への対応についてはこれから検討したいとしています。