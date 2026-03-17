野球日本代表「侍ジャパン」としてWBC(ワールドベースボールクラシック)に出場した巨人の大勢投手は17日、「何もできなかった。自分の中でも不完全燃焼の部分がありました」と侍ジャパンの活動を振り返りました。

日本は準々決勝のベネズエラ戦で敗戦。前日、日本に帰国しました。大勢投手はこの日、休み返上で練習に参加。「自分の実力が通用しなかったことを肌で感じた。今まで通りにやっていてもまた同じ結果になる。普通じゃだめだと思って」と話しました。

今大会は、1次ラウンドの韓国戦、オーストラリア戦に登板。両試合とも9回に守護神としてマウンドに上がりました。韓国戦では無失点に抑えるも、オーストラリア戦では2本の本塁打を浴び、2失点と不安要素を抱える投球となりました。

ベネズエラとの準々決勝では、登板はなし。「ああいう場面でマウンドを任せてもらえるようなプレイヤーにならなくてはいけないなと感じた」と振り返りました。

またチームメイトとして戦ったドジャースの大谷翔平選手や山本由伸投手については「ジャイアンツでは体感できない空気感の中で野球ができた」と話し、世界トップレベルの選手との交流で感化されたと語りました。

今大会では、元チームメイトの岡本和真選手や菅野智之投手とも再会。同じユニフォームを着て戦いました。岡本選手からはブルージェイズのキャップとウェアを貰ったそうです。