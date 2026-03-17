3月16日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が話題となっている。

MCを務めるマツコ・デラックスが、2月9日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）に電話出演した際、首の手術を受け入院中であることを明かし、『月曜から夜ふかし』も欠席。『月曜から夜ふかし』は約1カ月、放送がなく、3月2日には過去の傑作選が放送された。3月9日にも放送はなく、今回が久々の“通常回”だった。

もうひとりのMC、村上信五は番組冒頭、いつものようにスタジオに登場。一度は中央に立って「どうも」と頭を下げたが、その後「こっちのほうがええかな」と立ち位置を画面左側にずらし、あたかもマツコがいるかのように、横を向いて頭を下げた。

さりげない村上の仕草だったが、Xには

《マツコさんのスペースをあける村上くん》

《マツコが長期休養により、村上が1人で登場。とっさに、村上さんが右端に寄ったことに2人の絆が感じられる》

との声が上がった。

続けて村上は「変な感じやで。いつもはね、こっちにおるからやね〜。真ん中に立つのも変な感じやし」と、スタジオの観客にマツコが欠席であることを説明。そして、マツコの現状についてこう語った。

「元気にはしとるんですよ。首から下はめちゃくちゃ元気やと。今日のこの（収録の）前にもメールしとって、首から下は元気や元気やってゆうてんねんけど。オペ終わって、そっからベッド移るときに、その移動が、引っ越し屋がベッド移すときみたいやったって。いる!? その情報? ただ、そのくらい元気やで、ということだけは、お伝えしときます」

そしていつもどおり、画面左側のソファに腰かけた村上だったが、いつもはマツコが座っているソファが空いており「申し訳ないけど、この画、なんか、故人みたいになってるやんか（笑）。ダルマ置いとくか?」と、マツコの定位置に大きなダルマを座らせた。

その後も村上は「こんだけ大がかりな首の手術やから、（復帰は）ちゃんと治ってからじゃないとあかんし、あんまり動きのあることもでけへんやんか。俺が『おいおい! 何してんねん』って（体をたたいてツッコんだり）みたいなんが、もしかしたらやけど、今後は『よしよしよしよし』（と優しくなだめるようになるかも）」と、マツコを気遣った。

「『月曜から夜ふかし』の放送開始は2012年。マツコさんと村上さんはコンビを組んで14年ということになります。おりしも3月16日には、同番組が『TVerアワード2025 10周年記念賞』を受賞したことが発表されましたが、それだけこの2人の組み合わせ、相性がいいということでしょう。村上さんにとってマツコさんは、唯一無二の“相方”でしょうね」（芸能担当記者）

マツコの復帰にはまだ時間がかかりそうだが、その日を楽しみに待ちたい。