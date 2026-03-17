「パーカー部屋着見え」問題 → 解決！【ハニーズ】40・50代に似合う♡「きれいめパーカー」

季節の変わり目に使いやすいパーカーですが、「部屋着っぽく見えてしまう……」と悩んでいる大人女性も多いのでは。そんな人におすすめしたいのが、【ハニーズ】のパーカー。すっきりとしたシルエットや滑らかな素材感で、きれいめに着られそうなアイテムが登場しています。今シーズンはパーカーをおしゃれに取り入れて、周りと差がつくコーデを目指してみて。

着心地◎ もちもち素材のパーカー

【ハニーズ】「きれいめジップパーカー」\2,680（税込）

滑らかなレーヨン混素材で、商品名の通りきれいめな雰囲気のパーカー。すっきりめのシルエットで、かっちりとしたシャツやブラウスと好相性の予感です。「もちもちの肌触り & 軽い着心地」（公式サイトより）もつい手が伸びる理由になりそう。サックスやミント、写真のベージュなどこの季節らしい全6色が揃っています。

1枚でトレンドコーデに導くダブルジップ仕様

【ハニーズ】「ダブルジップパーカー」\2,980（税込）

トレンド感のあるダブルジップが採用されたパーカー。上下のジップで顔まわりや裾部分を開くことで、春らしい抜け感のある着こなしが楽しめそうです。腰にかかる着丈で、さり気なく体型カバーも期待できます。こちらも「レーヨン混のきれいめスウェット素材」（公式サイトより）で、ミドル世代のデイリーカジュアルにぴったりなじみそう。きちんと感のあるパンツでクールに決めたり、明るい色味のジーンズで春っぽコーデに仕上げたりするのも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M