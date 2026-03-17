◆ファーム・リーグ西地区 阪神１―２オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が右足の肉離れから実戦復帰し、１打席目で“プロ初安打”を放った。「５番・ＤＨ」でスタメン出場。名前がアナウンスされると、場内からひときわ大きな歓声が上がった。ネクストバッターズサークルで確かめるようにバットを振ると、昨年１１月以来となる打席に足を踏み入れた。２回無死一塁、カウント１―１からオリックス・片山の変化球をフルスイングで捉え、左前に運んだ。「反省はあるけど、変化球に対してもある程度、振れた。これからプラスになると思う」と冷静に振り返りつつ、初安打に「うれしかったです」と、笑みをこぼした。

２か月に及ぶリハビリを乗り越え、実戦に復帰した。１月１７日の新人合同自主トレで、ベースランニング中に右足の肉離れを発症。段階を踏みながら、調整を重ねてきた。“プロ初安打”後は２回１死一、二塁の二塁走者として、コンスエグラの左前適時打で生還。負傷したきっかけの走塁で全力疾走を披露した。「一番はけがなくできたら良かったと思うんですけど、段階を踏んで、実戦にデビューできたことはいろいろな人に感謝です」と、しみじみと思いを口にした。

同学年の活躍が活力になった。１１日に嶋村が支配下登録された。ドラフト２位の谷端（日大）は主力中心の宜野座組でキャンプを完走、１４日の広島戦でドラフト３位の岡城は１軍初スタメンをつかんだ。「同学年の選手が、すごく活躍している。変なねたみが生まれても将来プラスにならない。いい影響をもらえた」。故障で出場機会は失ったが、得たものもあった。「シーズンは本当に長い。試合数が多い中で、ここが張っているなという傾向など、この期間でかなり自分を知れた」と、自身の体と向き合い続けたことで、再発防止のきっかけをつかんだ。

チームは、合流の遅れている立石に最大限の配慮を続けた。沖縄キャンプではリハビリ中にも関わらず約１週間、主力中心の宜野座組でトレーニングを行う機会を設けた。さらに、２０２６年初の伝統の一戦となった８日の巨人戦（甲子園）では、出場予定はなかったが、異例のベンチ入り。「けがをしている中で、１軍のベンチで試合を見るなんて普通だったらありえない。周りの方々や環境が、すごくいい思いをさせてくれたことに感謝したい」。球団からの思いや期待をひしひしと感じ、「どんどん上で活躍したい」と意欲を見せた。虎党が待ちわびた、黄金ルーキーが次なる段階へ足を踏み入れた。（藤田 芽生）