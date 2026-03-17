トッテナムのトゥドール監督がスロット監督と思われる人物に話しかけたが…

イングランド1部トッテナムを率いるイゴール・トゥドール監督がまさかの人違いを起こしていたようだ。

現在プレミアリーグで16位と低迷するトッテナムは現地時間3月15日にプレミアリーグ第30節で6位のリバプールと対戦。先制を許す展開となったが、終了間際に追いつき1-1の引き分けに終わった。トゥドール監督の初勝利はまたもお預けとなったが、なんとか初めての勝ち点を手にした。

解任の可能性も伝えられているクロアチア人指揮官だが、この試合ではキックオフ直前のワンシーンが注目を集めている。

トゥドール監督はスキンヘッドの男性に近づき、背後から肩を叩いて声をかけた。振り向いた男性といくつか言葉を交わした後、今度は別の場所にいたリバプールのアルネ・スロット監督の元へ。最初に声を掛けたのはトッテナムのスタッフであるアラン・ディクソン氏だったが、黒いコートにスキンヘッドという特徴が似ていたことからトゥドールは人違いをしたのではないかと話題になっている。

この様子は試合の中継カメラに捉えられており、「Stan Spport」のXは「イゴール・トゥドールは選手連絡担当者とスロットを間違えた。幸い、すぐにリバプール監督を見つけることができたが……」と一連の様子を公開していた。（FOOTBALL ZONE編集部）