ゆめかわいいパステルカラーの世界！京王プラザホテル八王子「リトルツインスターズ ルーム」

京王プラザホテル八王子に、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」をテーマにしたキャラクタールームが登場！

「ハローキティ ルーム」「マイメロディ＆クロミ ルーム」に続く、待望の第3弾となるキャラクタールームです。

今回の内覧会には、キキとララが特別に登場！

ふたりがお部屋のみどころをたっぷりと案内してくれました☆

京王プラザホテル八王子「リトルツインスターズ ルーム」

宿泊開始日：2026年3月18日（水）〜

予約開始：2026年1月16日（金）13:00〜（WEB予約のみ）

料金（1日2室限定）：1室2名様利用 1名様あたり 30,000円〜／1室3名様利用 1名様あたり 23,700円〜

※1室あたり最大4名様まで宿泊可能

場所：京王プラザホテル八王子（東京都八王子市旭町14-1）

大人気のサンリオキャラクターズ ルーム。

「ハローキティ」と「マイメロディ」「クロミ」をテーマにしたお部屋に続き「リトルツインスターズ ルーム」が誕生！

キキとララが特別に登場！お部屋のみどころを大紹介

お部屋に入ると、ふんわりとした虹色カーテンやデザインクロスなど、全体がパステルカラーのグラデーションで彩られた「ゆめかわいい」空間が広がります。

内覧会には特別にキキとララが遊びに来てくれて、ふたりのお気に入りポイントを教えてくれました！

とっておきの映えスポット！天蓋付きのベッドエリア

お部屋の中で一番目を引くのは、天蓋に包まれた豪華なベッドエリアです。

壁にはオリジナルデザインの3Dリトルツインスターズが飾られ、ライトアップされたお月様や、虹いろ7色のくまさんも一緒にお出迎えしてくれます。

キキとララも、お月様に座る自分たちのモチーフの前で嬉しそうにポーズをとってくれました☆

ベッドは寝心地抜群の米国シモンズ社製（8.25インチ）を採用しており、最高級のマットレスで快適な睡眠をサポート。

フットスローにもリトルツインスターズが描かれており、かわいさ満点です。

靴を脱いでくつろげる「小上がりスペース」

キャラクタールームならではの設備として注目したいのが、靴を脱いでリラックスできる「小上がりスペース」

小さなお子様連れのファミリーでも安心して過ごせる設計になっています。

星やハートの形をしたクッションが置かれており、キキとララもここに座ってのんびりくつろいでいました☆

このスペースにあるソファは、寝転んだり寄りかかったりできるだけでなく、クッションを移動すると同じくシモンズ社製のベッドに早変わりします。

お部屋全体で最大4台のベッドを用意できるので、お友達同士のグループ宿泊や女子会にもぴったりです。

細部までこだわったインテリアと夜空の天井

「どこを見てもキキ＆ララの世界観！」と細部までこだわり抜いたインテリアデザインも見逃せません。

存在感のある50インチのテレビは、リトルツインスターズのキュートなフレームで囲まれており、空間にすっかり溶け込んでいます。

家具の引き出しには、虹色カラーのお星さまのチャームが付いています。

さらに、天井を見上げると、夜空をイメージしたキラキラ輝く天の川や星座たち。

バスルームの鏡にもかわいいキャラクターたちが描かれているほか、

ルームナンバーのサインボードやドアサインも、すべて専用のオリジナルデザインが用意されています。

宿泊者限定！お持ち帰りできるオリジナルアメニティ

京王プラザホテル八王子の「リトルツインスターズ ルーム」に宿泊した方だけの特別なお楽しみが、充実したアメニティグッズです。

以下のグッズはすべてお持ち帰りOKで、滞在の思い出をそのままお家へ持って帰ることができます。

・マスコット リトルツインスターズ：星のステッキやリボンでおめかしした、パステルカラーのオリジナル衣装を着たふたりのぬいぐるみです

・コットンギャザーバッグ：ホテル限定デザインのバッグです

・バスアメニティ ミニボトルセット＆スキンケアセット：使うのがもったいなくなるような特別ラベル仕様です

・歯ブラシ・スリッパ・ミネラルウォーター

総支配人が語る！キャラクタールーム大人気のひみつ

今回は特別に、京王プラザホテル八王子の市村和彦総支配人にお話を伺うことができました。

「これまで展開してきたキャラクタールームは稼働率が8〜9割に達するほどの大人気です。小上がりのあるお部屋のつくりがファミリー層や女子会などでご好評いただいており、海外からのお客様も1〜2割ほどいらっしゃいます」と市村総支配人は語ります。

今回、第3弾としてキキ＆ララのお部屋が選ばれた理由については、「閉館してしまった京王プラザホテル多摩にあったリトルツインスターズのお部屋を、ぜひ復活させたいというお声が非常に多かったんです」と語ってくれました。

京王プラザホテル多摩にあった当時のレリーフ

京王プラザホテル多摩にあった当時のレリーフは、ホテルの2階にあるフォトスポットにDNAとして受け継がれていますが、今回の客室は完全に新しくデザインされたものです。

「ふんわりとしたパステル調の、より『ゆめかわ』なキャラクターの世界観が強くなっています」と、新しいお部屋への自信をのぞかせました。

サンリオピューロランドへは車で約30分弱、電車でも約40〜50分とアクセスも良好な京王プラザホテル八王子。

ピューロランドで遊んだ後に宿泊されるお客様も非常に多いそうです。

パステルカラーに包まれた最高の癒し空間！

京王プラザホテル八王子の「リトルツインスターズ ルーム」は、2026年3月18日（水）よりオープンです。

© ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664468

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