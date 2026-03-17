スタジオには気象予報士の平島さんです。



気象警報や注意報が、富山市は今年5月から3つの区域に分けて発表されます。



これまでは、富山市全体をひとつのエリアとして警報や注意報が発表されていました。これが今年5月下旬から、3つに分かれます。富山市平地・富山市山間部東・富山市山間部西の3つです。



画面にも書いてありますが、大沢野や細入など合併前の旧市町村の区域で分けられるのですね。なぜ変更されることになったのでしょうか。





一番の理由は、新たに始まる防災気象情報への対応です。新しい防災気象情報は、警戒レベルと対応させてより分かりやすく伝えるため、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」この4つの災害の危険度を、レベルごとに示す仕組みになります。現在、「土砂災害」は「土砂災害警戒情報」として運用していますが、この情報の出し方が、富山市だけ、平地・山間部東・山間部西の3つに分けて発表されています。新しい防災気象情報の開始に合わせて、河川氾濫や大雨なども、土砂災害と同様に3つの区域に分けて発表することになりました。そしてもう一つの理由は富山市の地域特性です。富山市の面積は、県全体のおよそ3割を占めます。海から山まで広がるため、地域によって雨や雪の降り方が大きく違うので、地域ごとの特性に合わせた情報が必要になります。確かにこれまで、例えば猪谷など、山沿いの地域で大雪の恐れがある場合でも、富山市全体に大雪警報が出されていましたから、違和感があったかもしれませんね。今回の分割について気象台で聞きました。富山地方気象台防災管理官 宝田司さん「今回、区域を分けることによって、それぞれの地域特性や災害特性に合わせて、その地域でより危険度の高まっている災害に対して、必要な情報を発表することができるようになる。このことが効果的な防災活動につながるというふうに考えております」富山市の発表区域の変更は、5月下旬の新たな防災気象情報の運用に合わせて始まります。自分が住んでいる場所がどの区域なのかを確認しておいてください。エブリィでは今後も、新しい防災気象情報について分かりやすくお伝えしていきます。